Maroc : Baisse de 4% des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale au premier semestre 2024

Les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale au Maroc ont connu une importante baisse en valeur (4%), atteignant 4,8 milliards de dirhams (MMDH) au cours des six premiers mois de 2024, d'après l'Office national des pêches (ONP). En termes de poids, ces produits se sont établis à 469.715 tonnes (T), ce qui représente une diminution de 10% par rapport à la même période de l'année précédente (juin 2023).

Le rapport de l'ONP révèle une chute notable dans les débarquements de certaines espèces. Effectivement, les coquillages ont enregistré une baisse de 82%, soit seulement 24 T. De même, les algues, les crustacés et les poissons pélagiques ont diminué respectivement de 39% à 5.914 T, de 25% à 3.863 T, et de 12% à 378.849 T. En revanche, les débarquements de poisson blanc et de céphalopodes ont largement augmenté, enregistrant +6% à 48.925 T et +5% à 32.141 T.

Du point de vue géographique, les ports méditérannéens ont débarqué un total de 7.222 T de produits de la pêche côtière et artisanale jusqu'à fin juin, à savoir une perte de 20% en comparaison à l'année 2023. La valeur générée par ces ports s'élève à 340,28 millions de dirhams. Quant aux ports atlantiques, ces derniers ont reculé de 10% en termes de tonnage avec 462.493 T, et une diminution de 4% en valeur, atteignant 4,46 MMDH.