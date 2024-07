Les éléphantes retraitées Jana et Praya rejoignent le refuge du parc Aïn Sebaa

Les éléphantes Jana et Praya, rescapées d’un cirque et accueillies au zoo d’Amiens jusqu’en 2017, s’apprêtent à rejoindre le Maroc le 22 juillet prochain. Elles trouveront leur nouveau refuge dans le parc d’Aïn Sebaa, à proximité de Casablanca, où elles bénéficieront de meilleures conditions de vie.

Claire Gilissen, porte-parole du parc Pairi Daiza en Belgique, lieu où elles ont séjourné ces sept dernières années, a expliqué que cette relocalisation est nécessaire en raison de leur âge avancé et de leurs besoins en soins. «C'est une opportunité qui s'est présentée pour ces vieilles dames», confie-t-elle auprès de France 3.

Initialement destiné à être une solution temporaire, le parc belge n'est plus adapté à ces pachydermes de 47 ans*. Les deux éléphantes, qui souffraient de troubles comportementaux dus à leurs années passées en cirque, ont vu leur état s'améliorer grâce à des soins spécifiques et des compléments alimentaires à base de plantes. Malgré une nette amélioration de leur santé, elles nécessitent désormais un environnement plus adapté.

Le transport des éléphantes vers le Maroc a été minutieusement préparé pour assurer leur confort et minimiser le stress. Elles ont passé des examens de santé et se sont familiarisées à leur caisse de transport. Un soigneur les accompagnera, tandis qu'un autre sera déjà sur place pour vérifier les conditions d'accueil. La coordination entre les soigneurs belges et marocains sera assurée pendant plusieurs mois pour garantir une transition en douceur.

*En moyenne les éléphants vivent jusqu'à 60 ans.