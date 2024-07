Maroc : Arrestation d’un chauffeur d’InDrive à Rabat pour menaces sur une youtubeuse

Un chauffeur d’InDrive a été interpellé à Rabat, jeudi, à la suite d’une plainte déposée par la youtubeuse Fatima Zahra Askri, pour insultes et de menaces physiques. Le mis en cause a été placé en garde à vue et mis à la disposition de l’enquête judiciaire en cours, pour déterminer les circonstances des faits.

A la suite des menaces, la plaignante a posté des stories via Instagram, où elle est apparue visiblement en panique. Elle y a raconté comment elle a été menacée par le suspect, qui l’aurait conduite dans un endroit isolé. Dans l’une de ses vidéos, la youtubeuse a documenté sa déposition.