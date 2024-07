Maroc : 740 enfants accueillis en séjour culturel par la Fondation Hassan II pour les MRE

Au total, 740 enfants ont été choisis pour bénéficier de ce programme gratuit, issus de 17 pays notamment la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, la Palestine, le Sénégal, le Gabon, la Tunisie… Les trois groupes (245, 240, 255) auront deux semaines durant lesquelles 16 activités seront proposées, comme l’art plastique, les jeux-vidéos, le secourisme ou la poterie.

Dans l’atelier musical, les encadrants initient les enfants aux instruments marocains tels que le bendir ou la taarija, ainsi qu’aux rythmes et mélodies du pays.

La dance est aussi l’une des attractions phares qui connait beaucoup de succès. Samir, 13 ans et résident au Gabon, a déclaré à Yabiladi : «L’activité qui m’a permis de mieux connaître le Maroc est la danse. On a appris de nouvelles danses traditionnelles telles que abidat rma et reggada». Ismail, 12 ans, venu d’Allemagne, est du même avis : «La danse que j’ai aimé la plus en relation avec le Maroc est la reggada.»

Un espace ou la créativité s’épanouit

Les enfants sont impatients de mettre leur créativité à contribution. En créant leurs propres personnages, l’atelier «création poupée» est un espace où leur créativité s’épanouit. Éponges, papier, carton ou même des chaussettes, tout est bon pour la création de marionnettes.

En outre, l’apprentissage de la langue arabe et la calligraphie sont aussi prévues pour tous les âges. Ces cours élémentaires de langue se sont révélés intéressants pour les enfants, leur permettant de renforcer les liens avec la culture de leur pays d’origine. Abdellah, 11 ans, vivant en France, a fait part de son expérience au sein du centre. «Franchement je ne regrette pas d’être venu ici c’est vraiment intéressant, surtout qu’on nous apprend l’arabe avec nos encadrants.»

Un séjour aussi culturel que sportif

Le centre socio-culturel n’offre pas que des programmes liés à la culture marocaine, il inclut aussi l’importance de l’exercice physique des enfants. Une diversité de disciplines sportives sont proposées : piscine, basketball, tennis de table, vélo, football, ...

Fatiha Amellouk, directrice du pôle art, culture et communication à la Fondation, a déclaré que «cette édition est répartie en 3 périodes de 14 jours, l'objectif étant de faire découvrir aux participants le patrimoine immatériel marocain et de leur permettre de renouer avec leur culture d'origine dans un cadre ludique, à travers des ateliers, des sorties et des visites aux monuments historiques de Rabat et Kénitra, des soirées de danse et de chants».

À travers un séjour riche en apprentissages et en divertissement, les enfants marocains résidents à l’étranger garderont ainsi le souvenir d'un Maroc chaleureux et porteur d’une culture riche et ancrée dans l'histoire.