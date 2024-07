JO 2024 : La liste des athlètes marocains dévoilée par le CNOM

Le Comité national olympique marocain (CNOM) a dévoilé, ce mercredi 10 juillet à Rabat, la liste des athlètes qui représenteront le Maroc aux Jeux olympiques de Paris (JO 2024), prévus du 26 juillet au 11 août.

Étaient présents lors de la présentation, le président du CNOM, Faïçal Laraïchi, et le ministre de l'Éducation nationale, Chakib Benmoussa. Ces derniers ont rappelé l'importance du sport dans la stratégie de développement du royaume, mais aussi célébré l'engagement des entraîneurs, des familles et de tous ceux qui contribuent à l'excellence sportive au Maroc.



Soixante sportifs, répartis en 42 hommes et 18 femmes, participeront à cette prestigieuse compétition dans 19 disciplines différentes.

©CNOM / DR

©CNOM / DR

Faïçal Laraïchi a tenu à féliciter les athlètes pour leur qualification, qui représente déjà un exploit face à la concurrence intense des compétitions éliminatoires. Il a également insisté sur le temps de préparation et sur la combativité nécessaires pour atteindre les podiums.



Le président du CNOM a réitéré le soutien total de l'organisation envers les athlètes, notamment sur les plans moral et psychologique, et a appelé ces derniers à redoubler d'efforts pour représenter dignement le Maroc et éventuellement remporter des médailles. Chakib Benmoussa a pour sa part mis en avant le rôle du sport et de l'éducation dans la formation des jeunes, complimentant les athlètes pour leur dévouement et leur détermination.



Le Maroc, qui a remporté 24 médailles depuis sa première participation aux JO en 1960, ambitionne cette année de surpasser ses performances passées. L'athlétisme reste la discipline la plus prolifique pour le royaume, ayant rapporté 20 des 24 médailles, dont 7 en or.