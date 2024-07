Le Maroc appelle à «développer les structures» du secrétariat général de l’UMA

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu mercredi 10 juillet 2024 à Rabat, le nouveau secrétaire général de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), Tarek Ben Salem, indique la diplomatie marocaine sur la plateforme X.

«Les deux parties ont discuté les moyens de soutenir le travail du Secrétariat Général et développer ses structures afin de donner plus d'efficience et d'efficacité à ses activités dans les espaces maghrébins, africain et méditerranéen», ajoute la même source.

Le chef de la diplomatie a également réaffirmé «le soutien du Royaume du Maroc au Secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe, saluant son rôle de coordination entre les Etats membres pour favoriser les échanges dans les domaines, social, économique et culturel».

Le Tunisien Ben Salem a pris ses nouvelles fonctions, le 1er juillet lors d’une cérémonie officielle organisée à Rabat. Le 2 juillet, le ministre des Affaires étrangères a reçu l’ancien secrétaire général de l’UMA, Taïeb Baccouche, après la fin de sa mission à la tête de l’UMA.

Le poste de secrétaire général de l’Union maghrébine revient à la Tunisie, conformément à l’Acte constitutif de l’UMA, signé le 17 février 1989 à Marrakech.