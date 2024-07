Une organisation dissidente du Polisario répond à la conférence proposée par Bachir Sayed

L’appel de Bachir Mustapha Sayed à organiser dans les plus brefs délais une conférence pour sauver le Polisario de la disparition, a fait réagir le Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP). L’organisation dissidente, créée en avril 2020, propose une autre voie. «Nous sommes, comme nous l’avons toujours réclamé, pour un dialogue sahraoui-sahraoui qui n’exclut personne y compris les opposants du Polisario», précise dans des déclarations à Yabiladi Mohamed Charif, président de la commission des relations internationales au sein du MSP.

«Nous sommes pour une conférence qui doit se tenir dans un pays neutre et avec la présence d’observateurs internationaux, afin que les Sahraouis élisent leur représentants en toute liberté et démocratie et loin de la pression des autorités algériennes», a-t-il affirmé.

Ces appels du frère du fondateur du Polisario et d’Oubi Bachir «sont motivés par des ambitions personnelles», a pointé Mohamed Charif. «La solution au problème du Sahara ne peut être que négociée et pragmatique. Le temps des guérillas et des bandes armées est révolu», a-t-il conclu.