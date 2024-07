Mise en service des hôpitaux Mohammed VI à Al-Hoceima et Zemmouri à Kénitra

Le roi Mohammed VI a donné ses instruction pour que le centre hospitalier Mohammed VI, dans la province d’Al Hoceïma et le Centre hospitalier Zemmouri dans la province de Kénitra, commencent à offrir leurs services, après l’achèvement des travaux de leur construction. Un communiqué du ministère de la Santé et de la protection sociale souligne que la mise en service de ces deux nouvelles structures s’inscrit dans le cadre de la réforme et la mise à niveau du secteur dans le pays, l’amélioration de la prise en charge sanitaire et la garantie de services médicaux de qualité dans les régions.

D’une capacité respective de 250 et 450 lits, le Centre hospitalier Mohammed VI et celui de Zemmouri constituent une infrastructure sanitaire et sociale de proximité et de haute qualité, répondant aux besoins des citoyens en matière d’offre de soins. En effet, les deux établissements sont dotés du matériel et des équipements biomédicaux les plus avancés, dont des systèmes numériques avancés de gestion des dossiers médicaux des patients.

Les professionnels de la santé peuvent avoir un accès immédiat aux données, de manière à améliorer la qualité et rapidité des services de santé fournis.