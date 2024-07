Cinéma : Le Maroc à l'honneur du 17e Festival français du film francophone d'Angoulême

Le Festival français du film francophone d'Angoulême (FFA) est de retour, du 27 août au 1er septembre 2024, ont annoncé, mardi, les organisateurs. Cette 17e édition est marquée par la programmation du cinéma marocain à l’honneur de cet évènement, sous forme de rétrospective de films marocains emblématiques. Une variété de films marocains sont au programme : «Fils Maudit» de Mohamed Ousfour, «Le Grand Voyage» d'Ismaël Ferroukhi, «Ali Zaoua, prince de la rue» de Nabil Ayouch, «Marock» de Leila Marrakchi et «Adam» de Maryam Touzani.

FFA d'Angoulême 2024 propose également, en première mondiale, les longs-métrages marocains «Radia» de Khaoula Assebab Benomar et «La Damnée» d'Abel Danan, ainsi que la fiction «De quelques évènements sans signification» de Mustapha Derkaoui, ont-ils précisé. Au total, plus d’une soixantaine de films seront présentés lors de cette 17e édition du FFA, dont dix en compétition et une quinzaine en avant-première.

Le jury de ce festival a annoncé seulement 8 longs-métrages sur les dix qui composeront la compétition pour les fameux «Valois», notamment «En Tongs au pied de l'Himalaya» de John Wax (France), «Lads» de Julien Menanteau (France-Belgique), «Le Procès du chien» de Laetitia Dosch (Suisse-France) et «Une vie rêvée» de Morgan Simon (France-Belgique). Parmi les projections de l’avant-première, on trouve le film «Everybody Loves Touda» passé par Cannes Première.

Par ailleurs, une série de photos de la photographe et vidéaste marocaine Leila Alaoui (1982-2016) seront aussi exposées, en collaboration avec l’Institut du Monde Arabe.