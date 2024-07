Maroc : Prévention contre les piqûres de scorpions et morsures de serpents

Le ministère de la Santé, Khalid Aït Taleb, a appelé les citoyens à prendre des mesures préventives pour se protéger contre les piqûres de scorpion et morsures de serpent, notamment pendant la saison estivale où les cas d'envenimation sont fréquents, particulièrement dans les zones rurales. Chaque année, plus de 25.000 cas de piqûres de scorpion et quelque 350 morsures de serpent sont recensés à l'échelle nationale, indique un communiqué du ministère.

Pour une meilleure protection contre ces dangers, le département de la Santé recommande aux citoyens d'éviter les herbages, les endroits rocheux et les terriers, et de vérifier systématiquement les chaussures et les tenues de protection.

Au niveau des zones résidentielles, le ministère a souligné la nécessité de procéder au désherbage à proximité des maisons et d'entretenir les alentours, tout en veillant à la fermeture d'éventuels trous et terriers se trouvant au niveau des murs et des plafonds et du carrelage, pour empêcher que des insectes venimeux s'introduisent dans les lieux de résidence.