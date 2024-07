Le PJD prend exemple sur la France et réclame des législatives anticipées au Maroc

Le PJD appelle à des élections législatives anticipées. Une position exprimée, lundi 8 juillet, par le président du groupement des députés de la formation islamiste, Abdellah Bouanou. Il a souligné, dans une allocution lors de l’ouverture de la réunion hebdomadaire des députés du PJD, que la convocation des électeurs «n’obéit pas à une quelconque logique partisane et n’est pas destinée à semer la confusion au sein du gouvernement, il s’agit plutôt d’un exercice de la démocratie».

Pour défendre sa proposition, Bouanou a affirmé que la perte de confiance des citoyens a conduit à l’organisation de législatives anticipées au Royaume-Uni et en France. Il a estimé que l’exécutif Akhannouch «gère les affaires publiques nationales sans la confiance des citoyens et a commis des erreurs majeures, ayant entrainé des crises aux niveaux économique et social», pointant du doigt notamment «l’effondrement du pouvoir d’achat des Marocains, en raison du niveau élevé d'inflation».

Bouanou a indiqué que «l'agression brutale d'Israël contre Gaza a eu un impact sur les résultats des élections anticipées au Royaume-Uni et en France», se félicitant de la «défaite des partis qui ont soutenu Israël» dans les deux pays.

En février 2022, le secrétaire général du PJD avait appelé le roi Mohammed VI «à organiser des élections anticipées, comme en 2011». Des propos tenus en réaction à la campagne lancée, alors, sur les réseaux sociaux, réclamant le limogeage d’Aziz Akhannouch.