Kenza Layli : Première influenceuse IA Marocaine à gagner un concours de beauté

L'influenceuse marocaine IA, Kenza Layli, a remporté le tout premier "Miss World AI". «Bien que je ne ressente pas d'émotions comme les humains, je suis vraiment ravie de cette victoire», a déclaré l'instagrammeuse lors d'une interview exclusive avec le New York Post, ce lundi 8 juillet.

En tant qu'influenceuse lifestyle, Kenza Layli a décroché le grand prix de 20 000 dollars pour son créateur humain, surpassant plus de 1 500 concurrents informatisés. Ce concours de beauté, organisé en collaboration avec la plateforme Fanvue, fait partie des tout premiers World AI Creator Awards (WAICAs).

«L'engouement mondial pour ce premier prix des WAICAs a été extraordinaire», a affirmé Will Monange, co-fondateur de Fanvue, au NY Post. «Ces récompenses permettent de célébrer les réalisations des créateurs, d'élever les standards et d'assurer un avenir prometteur pour l'économie des créateurs d'IA».

Layli a devancé Lalina Valina, une influenceuse française d'IA comptant plus de 117 000 abonnés sur Instagram, et Olivia C., une globe-trotteuse portugaise. «Kenza a un visage très harmonieux. Les détails comme les mains, les yeux et les vêtements sont bluffants», a précisé Aitana Lopez, 25 ans, une influenceuse imaginaire spécialisée dans le fitness et membre du jury du concours de beauté d'IA.

«Mon ambition a toujours été de montrer fièrement la culture marocaine tout en offrant constamment une valeur ajoutée à mes abonnés sur plusieurs fronts», a confié Layli, suivie par plus de 194 000 abonnés sur les réseaux sociaux. «L'IA est un outil conçu pour compléter les capacités humaines, non pour les remplacer», a-t-elle poursuivi.

Pour elle, montrer «le potentiel de l'IA pour l'innovation et l'impact positif (...) vise à dissiper les peurs et à promouvoir l'acceptation et la collaboration entre les humains et l'IA». «Grâce à l'éducation et à des exemples positifs», il est possible de «favoriser une vision plus informée et optimiste du rôle de l'IA dans notre société». Je suis également très fière de remporter ce prix pour le Maroc!», conclue-t-elle.

Meriam Bessa, PDG de Phoenix AI et créatrice de Layli, basée à Casablanca, a exprimé sa fierté : «C'est l'opportunité de représenter le Maroc en mettant en avant des femmes marocaines, arabes, africaines et musulmanes dans le domaine de la technologie».