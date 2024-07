Maroc : Tanger manifeste en soutien à la Palestine

Des milliers de manifestants ont battu le pavé, dimanche à Tanger, en soutien à la Palestine et en opposition à la normalisation avec Israël, dans un contexte où la bande de Gaza continue d’être la cible quotidienne de l’armée d’occupation depuis le 7 octobre 2023. A l’appel du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, le rassemblement se tient dans la cité du détroit, également en protestation contre l’escale d’un navire de la marine israélienne, début juin, dans le port de la ville.

Les manifestants ont notamment revendiqué «la chute de la normalisation» avec Israël, actée en décembre 2020. Depuis le 7 octobre 2023, le Maroc a réitéré ses appels pour «l’arrêt immédiat, global et durable de la guerre israélienne sur Gaza» à maintes reprises. A rebours des décisions de la Cour pénale internationale (CPI), ainsi que le vote d’une résolution de cessez-le-feu par le Conseil de sécurité des Nations unies, l’armée d’occupation continue ses offensives aériennes et terrestres.

En 275 jours, un dernier bilan du ministère palestinien de la Santé fait état d’au moins 38 193 tués et 87 903 blessés. Les chiffres réels restent largement plus élevés, au vu du nombre de disparus ou ceux encore sous les décombres, dont les femmes et les enfants. Dans un contexte de siège total et de famine sans précédent, les enfants et les personnes âgées sont de plus en plus nombreux aussi à être laissés pour morts, faute de denrées alimentaires.