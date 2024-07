Football : L'attaquant marocain Hamza Igamane rejoint le Rangers Football Club

Le Rangers Football Club a officiellement annoncé la signature de l’attaquant marocain Hamza Igamane, sous réserve de l’obtention de l’autorisation internationale. Âgé de 21 ans, Igamane rejoint l’équipe écossaise dirigée par Philippe Clément, en tant que septième recrue du mercato estival, après les arrivées de Mohamed Diomande, Jefte, Oscar Cortes, Clinton Nsiala, Connor Barron et Liam Kelly.

Formé à l’AS FAR au Maroc, Igamane a su se faire remarquer grâce à ses performances avec l’équipe première. Il a également représenté le Maroc au niveau des moins de 23 ans. À l’occasion de sa signature, l’attaquant a exprimé sa fierté de rejoindre le club écossais, déclarant : « Je suis vraiment fier de rejoindre les Rangers et j'ai hâte de commencer avec mes coéquipiers. C’est un club immense, avec une base de fans fidèles et une longue histoire. Je suis enthousiaste pour mon avenir ici et j’ai hâte de faire partie de ce club.»

De son côté, le manager du club Philippe Clément a exprimé sa joie «d’accueillir Hamza aux Rangers». «Nous pensons qu’il sera un atout précieux pour notre équipe. Il a beaucoup de talent et de potentiel et il apportera une nouvelle présence à nos options offensives», a-t-il confié. Le club veillera à soutenir Igamane dans son adaptation à ce nouveau pays et à ce changement de culture.

Nils Koppen, directeur du recrutement de football, a lui aussi fait part de sa satisfaction quant à cette nouvelle signature : «Je souhaite la bienvenue à Hamza en Écosse et aux Rangers et je suis ravi qu'il rejoigne notre équipe. C’est un jeune talent prometteur, qui a déjà démontré son énergie, ses compétences et sa détermination au cours de son passage au Maroc et au niveau international. J’ai hâte de le voir évoluer davantage dans notre club.»