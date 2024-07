Maroc : 1,1 million de bénéficiaires de l’augmentation des salaires

Le nombre des bénéficiaires de l’augmentation des salaires atteindra 1,127 million de fonctionnaires pour un coût total de 45 milliards de dirhams à l’horizon 2026. D'après les résultats du dialogue social, une hausse des salaires se traduira par l’augmentation de la masse salariale d’année en année. En notant que le salaire mensuel minimum net dans le secteur public est passé de 3 000 à 4 500 dirhams, soit une hausse de 50%, selon Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Lors du point de presse hebdomadaire, jeudi, le ministre a fait savoir que les résultats du dialogue social portaient aussi sur la suppression de l’échelle 7 pour les fonctionnaires appartenant aux catégories d’adjoints administratifs et d’assistants techniques, ainsi que la révision de l’impôt sur le revenu, l’augmentation du quota de promotion dans le grade et l’approbation de plusieurs mesures au profit du personnel de l’éducation.

Aussi, le ministre délégué a estimé que «l’effort consenti par le gouvernement cible les populations vulnérables bénéficiant du système de couverture médicale et d’aide sociale, ainsi que la catégorie des fonctionnaires et des salariés», outre «les aspects socioéconomique à travers des chantiers et des mesures ayant un impact sur les citoyens».