Maroc - UE : La coopération dans l’Enseignement supérieur se renforce

Le Maroc et l’Union européenne ont renforcé leur coopération dans les domaines de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l’innovation et de la mobilité par la signature d’un programme de partenariat entre les deux parties, ce mercredi 3 juillet à Rabat. Ils ont également présidé ensemble une réception en l’honneur des 27 nouveaux boursiers marocains du programme de masters conjoints Erasmus Mundus, qui fête cette année son vingtième anniversaire.

Les signatures ont englobé celles de Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’UE au Maroc, et Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement spérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. La coopération accompagne le «Plan National d’Accélération et de la Transformation de l’Écosystème de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation» du Maroc (PACTE ESRI 2030).

Un communiqué rappelle qu’en partenariat avec le ministère de l’Economie et des finances, ce programme est estimé à un montant de 490 millions de dirhams. Il a mis en place plusieurs objectifs : soutien des universités marocaines, renforcement et l’internationalisation de l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, promotion de plus de mobilité de doctorants dans des universités européennes grâce à une subvention de 50,42 millions de dirhams (4,7 millions d’euros), continuer à tisser des liens humains, académiques et scientifiques entre les Marocains et les Européens.

À cette occasion Patricia LLombart Cussac a déclaré : «Le Maroc s’est engagé dans un plan national ambitieux pour inscrire davantage l’enseignement supérieur à l’international et développer la recherche et l’innovation. L’UE soutiendra ces efforts en offrant entre autres aux étudiants, diplômés, chercheurs et enseignants des opportunités de mobilité pour leurs doctorats. Et aussi accompagnera les ambitions du gouvernement dans l’implémentation du PACTE ESRI 2030.»

De son côté, Abdellatif Miraoui a déclaré : «Le renforcement du capital humain est au cœur de nos priorités nationales et un levier essentiel pour notre rayonnement international. Les nouveaux boursiers que nous célébrons aujourd’hui sont les ambassadeurs de la jeunesse marocaine, des ponts entre cultures et civilisations, appelés à enrichir leurs parcours académiques dans un esprit d'ouverture et de dialogue.»