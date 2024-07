Sahara : Le Polisario répond (enfin) à l’intervention d’Omar Hilale au Comité des 24

Le Polisario a fini par répondre à l’intervention du représentant permanant du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, lors de la dernière réunion du Comité des 24, tenue les 10 et 11 juin à New York. Dans une lettre adressée à l’actuel président du Conseil de sécurité, le Russe Vassily Nebenzia, le Front souligne que «le Maroc n’était pas le premier à inscrire, en 1963, la question du Sahara occidental à l’ordre du jour de la 4e Commission de l’ONU» chargée de l’examen des régions non-autonomes, rapporte l’agence SPS. Dans sa missive, le Polisario ne cite pas la partie qui avait pris l’initiative de soumettre le dossier du «Sahara espagnol» à l’ONU.

Pour rappel, la ville de Tanger avait accueilli, en mai 1962 la première session du Comité des 24 en dehors du siège de l’ONU à New York, bien avant la création de l’Etat algérien, le 5 juillet 1962, et du Polisario en 1972 en Libye. Une réunion suivie par l’inscription, à la demande du royaume, de la question du «Sahara espagnol» et Sidi Ifni à l’ordre du jour du C24. Des vérités historiques que l’ambassadeur Omar Hilale avait rappelées lors de son intervention au séminaire régional du C24 pour les Caraïbes, organisé en mai 2017 à Saint Vincent et les Grenadines.