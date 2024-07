Maroc : Le HCP dévoile les détails du recensement 2024

Entre le 1er au 30 septembre, plus de 91 000 agents fraichement diplômés vont dénombrer les habitants permanents au Maroc (Marocains et étrangers réguliers et clandestins). Les données cartographiées serviront à connaître le développement du Maroc dans divers domaines.

Dans un soucis d’exhaustivité, le recensement va s’opérer sur 38 000 districts. Chercheurs et recenseurs seront munis de tablettes qui leur permettront de connaître de manière plus approfondie des zones recensées ainsi que les activités économiques, sociales ainsi que les informations sur la population et l’infrastructure dans chaque district.

À cet égard, deux cartographies ont été créées sur des bases numériques et photographies à l’aide de satellites. Une première cartographie liée au recensement général de la population et de l'habitat prend en compte les logements de familles et leur capacité d’affectation. Quant à la deuxième, relative aux activités économiques et sociales, elle permettra de fournir des informations sur la structure et les caractéristiques des différents secteurs économiques et de 1.304.564 entreprises actives au Maroc.

L'importance de la confidentialité des données

Dans le même contexte, une plateforme digitale interactive a été créée afin de fournir plus d’informations que sur les cartes thématiques standards pour les utilisateurs avancés. Elle permet de voir les différentes couches (établissements de service public, établissements économiques à but lucratif, la couche des blocs…) sur les cartes ainsi que des données pré-calculées. Investisseurs et population auront accès à cette plateforme pour avoir des informations avancées sur chaque région découpée.

Le Haut Commissaire au Plan a aussi expliqué la question de la confidentialité et le processus de l’acheminement des informations. «Le contenu des tablettes est transmis immédiatement au centre de la collecte des données au fur et à mesure que celui qui interroge parle au ménage».

Concernant la mobilisation de l’effectif humain pour ce septième recensement, des formations en ligne ont été attribuées à 200 000 candidats du 15 mars au 15 juin 2024. A la fin de la formation en ligne, 91.664 candidats ont achevé avec succès, l’ensemble des modules de la formation en ligne. Ces derniers auront accès à une formation en présentiel dès la semaine du 8 juillet 2024 à Rabat pour l’étape de la préparation approfondie de cet évènement décennal.