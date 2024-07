Ghizlane Chebbak, capitaine des Lionnes de l'Atlas, renouvelle son contrat avec Levante UD

Ghizlane Chebbak, capitaine des Lionnes de l’Atlas, a prolongé son contrat avec Levante pour une saison supplémentaire, relate Le360 sport. À 33 ans, la milieu de terrain avait reçu des offres intéressantes du championnat saoudien, mais a choisi de rester en Espagne.

Depuis son transfert de l’AS FAR en février 2024, la footballeuse internationale marocaine a joué 13 matchs et a marqué 2 buts pour Levante. Sa prolongation intervient à un an de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se tiendra au Maroc du 5 au 26 juillet 2025.

Par ailleurs, Yasmin Mrabet, défenseure centrale, a déjà annoncé son départ de Levante la semaine dernière.