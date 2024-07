Présidentielles en Mauritanie : Ould El Ghazouani réélu dès le premier tour

En Mauritanie, les électeurs ont réélu Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani pour un deuxième mandat à la tête du pays. Sa candidature aux présidentielles du 29 juin a remporté, dès le premier tour, 56,12% des suffrages exprimés, selon les résultats définitifs publiés, lundi, par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

L’opposant Biram Dah Abeid, 59 ans, est arrivé deuxième avec 22,10% des voix. Les partisans du militant abolitionniste ont organisé, dimanche soir, des manifestations dans les rues de Nouakchott, mais rapidement dispersées par les forces de l’ordre.

Ould El Ghazouani a commencé à recevoir des messages de félicitations pour sa victoire aux élections du 29 juin, notamment des présidents des Emirats arabes unis et du Sénégal.

Le général, qui avait troqué son uniforme militaire contre un habit civil, est au pouvoir depuis 2019. Durant ces années, les relations entre le Maroc et la Mauritanie ont connu une nette amélioration par rapport à l’ère de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, avec la reprise des visites des ministres des deux pays et la relance de la coopération militaire et sécuritaire.

Néanmoins, les échanges entre le roi Mohammed VI et Ould El Ghazouani se résument, officiellement, à un appel téléphonique, le 20 novembre 2020, soit une semaine après l’intervention des Forces armées royales à El Guerguerate, et à des messages adressés lors de fêtes religieuses et nationales.

La Mauritanie reconnait toujours la «RASD».