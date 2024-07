Première édition du «Green Hydrogen Morocco Camp» à Benguerir

La première édition du «Green Hydrogen Morocco Camp», a été lancée ce lundi 1e juillet au Green Energy Park à Benguérir, chef-lieu de la province de Rehamna. Organisé jusqu'au 6 juillet, cette initiative vise essentiellement à promouvoir l’hydrogène vert au Maroc.

Ce camp est le fruit d’une collaboration entre l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ) au Maroc et le réseau MED-GEM financé par l’Union Européenne. Parmi les participants, on compte des étudiants en Master, des doctorants et de jeunes chercheurs.

Dans le programme, il est prévu d’avoir une «Summer School» (école d’été), qui permettra aux participants d’approfondir leurs connaissances sur l’hydrogène vert à travers des conférences, des ateliers et des démonstrations pratiques, encadrés par des experts de renommée nationale et internationale.

Le 6 juillet, les participants mettront en pratique leurs acquis lors de la première phase du hackathon, sous le thème «Green Hydrogen Morocco Camp: de la théorie à l'action», pour proposer des solutions innovantes adaptées au marché national. Les trois meilleures équipes bénéficieront d’un mentorat tout au long de l’été avant de présenter leurs prototypes finaux lors de la finale prévue en octobre prochain.

Frank Wouters, directeur du Réseau MED-GEM a mis en avant le potentiel que détient le Maroc en matière de production d'électricité verte à très faible coût et en hydrogène vert. Il a aussi ajouté que le Royaume dispose non seulement des ressources naturelles, mais aussi des compétences et du capital humain nécessaires pour la réussite dans ce domaine.

Dans le même sens Jean Christophe Filori, chef de la coopération à la délégation de l’UE, a mis la lumière sur les perspectives du Maroc en matière d'hydrogène vert qui sera un «élément central» pour la décarbonisation de l'écosystème énergétique, en offrant d'immenses opportunités pour la croissance économique et pour le renforcement des relations commerciales, énergétiques et industrielles de l'Europe avec ses voisins de Sud de la Méditerranée, notamment le Maroc.