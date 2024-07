L'international marocain Abderrazak Hamdallah signe avec Al-Taawoun

L'attaquant marocain agé de 33 ans, Abderrazzak Hamdallah s'engage avec le club saoudien d'Al-Taawoun, afin de renforcer les rangs du club de première division saoudienne de football.

Le buteur d'Al Ittihad Djeddah est attendu cette semaine à Al Qassim pour finaliser son transfert, selon le journal saoudien "Arriyadia". Il effectuera la traditionnelle visite médicale au centre du club avant de signer son contrat et être présenté officiellement aux médias.



Arrivé à Al Ittihad Djeddah en 2021, l'ancien attaquant de l'Olympic Safi a participé à 88 matches sous les couleurs Jaune et Noir et inscrit 68 buts. Il a remporté le championnat saoudien à deux reprises en plus d'une Coupe d'Arabie Saoudite.

Auparavant, Hamdallah avait joué pour les clubs norvégien de Aalesunds FK, chinois de Guangzhou FC, qataris d'El Jaish et d'Al-Rayyan SC et saoudien d'Al-Nassr.