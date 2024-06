Maroc-Israël : 53,2 M$ (+64%) d’échanges commerciaux à mai 2024 malgré la guerre à Gaza

Le commerce entre le Maroc et Israël n'a pas été affecté par la guerre en cours dans la bande de Gaza depuis octobre 2023. En mai 2024, le commerce entre Rabat et Tel Aviv a atteint 8,5 millions de dollars (+124%), selon les données compilées par l'Abraham Accords Peace Institute, une organisation à but non lucratif américaine dédiée à soutenir la mise en œuvre et l'expansion des accords d’Abraham.

Sur la base des chiffres partagés par le Bureau Central des Statistiques d'Israël, le rapport indique que durant les cinq premiers mois de 2024, le montant du commerce bilatéral entre Israël et le Maroc était de 53,2 millions de dollars, soit une augmentation de 64% par rapport aux cinq premiers mois de 2023.

#AbrahamAccords economic ties continue to grow, demonstrating the win-win benefits of regional peace.@Peace_Accords' latest newsletter shows that Year-over-Year, Israel's trade with the UAE grew 8%, with Bahrain 933%, with Morocco 64% & with Egypt 59%.



Check out our… pic.twitter.com/Hpnhfpii85 — Abraham Accords Peace Institute (@Peace_Accords) June 27, 2024

Cette évolution «positive» n'est pas exclusive au Maroc. D'autres pays arabes ayant signé les Accords d'Abraham ont également vu leur commerce avec Israël augmenter au cours de la même période, malgré les «tensions géopolitiques et la guerre en cours», indique le rapport.

Bahreïn et Egypte en forte croissance

Les Émirats Arabes Unis arrivent en tête de liste, avec un montant total de commerce bilatéral avec Israël qui a atteint 284,4 millions de dollars en mai 2024. Pour les cinq premiers mois de 2024, le commerce entre Abou Dhabi et Tel Aviv était de 1,39 milliard de dollars, constituant une augmentation de 8% par rapport aux cinq premiers mois de 2023.

Ensuite, on trouve le Bahreïn qui, au cours des cinq premiers mois de cette année, a réalisé 53,7 millions de dollars de commerce avec Israël, constituant une augmentation de 933% par rapport aux cinq premiers mois de 2023.

La liste inclut également l'Égypte dont les échanges commerciaux avec Israël sont estimés à 66,4 millions de dollars en mai 2024, soit une hausse de 166% par rapport à mai 2023. Pour les cinq premiers mois de 2024, le commerce bilatéral entre Le Caire et Tel Aviv était de 212,6 millions de dollars, constituant une augmentation de 59% par rapport aux cinq premiers mois de 2023.

Le commerce entre Israël et la Jordanie a atteint quant à lui 43,7 millions de dollars en 2024, constituant une légère augmentation de 1% du commerce par rapport à mai 2023. Pour les cinq premiers mois de 2024, les échanges commerciaux se sont élevés à 178,8 millions de dollars, soit une baisse de 17% par rapport aux cinq premiers mois de 2023.

Malgré la baisse du tourisme et des activités interpersonnelles, selon le rapport, «les liens diplomatiques et stratégiques entre les pays des Accords restent en place, et le commerce est en hausse», comme en témoignent les chiffres.

Pour rappel, depuis la guerre d'Israël contre Gaza en octobre dernier, les relations israélo-marocaines, qui ont repris en décembre 2020, se sont tendues. Le royaume est notamment devenu plus critique envers Israël dans divers forums internationaux et régionaux.