Maroc : La majorité gouvernementale se félicite de son «bilan positif»

L’instance de la présidence de la majorité gouvernementale a tenu, mercredi 26 juin à Rabat, une réunion présidée par les chefs du RNI, du PAM et de l'Istiqlal. Les trois partis, qui forment depuis octobre 2021 l’exécutif, se sont félicités du «bilan positif gouvernemental présenté (le 24 avril par Aziz Akhannouch) devant les deux Chambres du Parlement, en dépit des crises et des contraintes auxquelles le gouvernement a dû faire face durant cette période», indiquent les trois formations dans un communiqué.

L’instance a également salué la «cohésion» entre ses membres et «loué la gestion gouvernementale novatrice et distinguée, basée sur la mise en œuvre efficace des engagements contenus dans le programme gouvernemental et l’interaction rapide et positive avec les problématiques imprévues».

Les chefs des trois partis ont aussi mis l’accent sur «la place centrale des collectivités territoriales, des conseils provinciaux et des conseils régionaux dans la consécration de l’approche de proximité vis-à-vis des citoyens». Un passage qui intervient alors que le ministère de l’Intérieur a lancé la procédure de remplacement de Said Naciri et Abdenbi Bioui, respectivement président du Conseil préfectoral de Casablanca et président du Conseil de la région de l’Oriental. Les deux élus PAM sont poursuivis par la justice pour trafic de drogue.

Ont participé à la réunion de Rabat, Aziz Akhannouch et le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, du côté du RNI ; Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du secrétariat général du PAM, et le président du conseil national Samir Goudar ; et Nizar Baraka, secrétaire général de l’Istiqlal.

La réunion de l’instance de la majorité gouvernementale est intervenue alors que des médias marocains font état d’un «imminent» remaniement ministériel.