Le Maroc et la Gambie signent un accord sur la protection des droits de la femme et des enfants

Le Maroc et la Gambie ont signé un accord de coopération pour la promotion et la protection des droits des femmes, des enfants et des personnes en situation de vulnérabilité, ce mardi 25 juin 2024 à Rabat.

Cette coopération a pour but de promouvoir la formation dans le domaine de l’action sociale, la couverture sanitaire universelle et celle de la situation de la femme et de l’enfant.

L'accord a été signé par Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille et Fatou Sanyang Kinteh, ministre gambienne des affaires des femmes, de l’enfant et du bien-être social. Cette dernière a mis en lumière l’intérêt de son pays à bénéficier de l’expérience que le Maroc a accumulé sur les questions de la femme, des enfants, des personnes âgées et des personnes à besoins spécifiques.

Du côté marocain, Aawatif Hayar a indiqué que son échange avec la ministre gambienne a porté sur les moyens de renforcer la coopération telle que l’autonomisation économique des femmes dans les deux pays.