Casablanca : Appel à candidature pour la compétition Tremplin L’Boulevard

La 22e édition du festival L’Boulevard se tiendra du 12 au 15 septembre 2024 au stade du R.U.C à Casablanca. Organisé par l’association EAC-L’Boulvart, cet événement célèbre les musiques actuelles et la culture urbaine. L’édition de cette année comprendra des concerts exclusifs, un marché associatif et créatif, ainsi que diverses activités, relate un communiqué de presse. Un des points forts sera la compétition musicale Tremplin L’Boulevard. Créée en 1999, elle permet de découvrir des talents locaux, rester dans l'ombre.



L’appel à candidature pour le Tremplin L’Boulevard est ouvert jusqu’au 7 juillet 2024 à minuit. Cette compétition est destinée aux jeunes formations musicales et artistes établis au Maroc, répartis en trois catégories : rap/hip hop, rock/metal et fusion/autres musiques actuelles.

Les groupes sélectionnés auront l'opportunité de se produire sur la scène du festival du 12 au 14 septembre. En plus de la visibilité sur scène, les lauréats bénéficieront d’une formation technique et artistique de six jours, ainsi que de divers prix en espèces et d’autres récompenses, dont l’enregistrement d’un morceau au Studio Hiba.

Depuis son lancement, chaque année, le festival reçoit environ 300 démos musicales de évaluées minutieusement par un jury. Au total, près de 620 jeunes formations ont eu l’opportunité de se produire sur la prestigieuse scène de L’Boulevard.



Pour plus d’informations et pour soumettre une candidature, les formulaires sont disponibles sur le site officiel du festival.