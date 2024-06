AFD - INNOVX : Partenariat stratégique en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique

Lors des réunions de printemps du Paris Peace Forum à l'UM6P Benguérir, le 11 juin dernier, l'Agence Française de Développement (AFD), PROPARCO, sa filiale dédiée au secteur privé, et INNOVX, une entreprise multisectorielle engagée dans le développement durable, ont signé un protocole d'accord stratégique, déclare un communiqué de presse.

Leur partenariat vise à renforcer la coopération pour soutenir des projets stratégiques en Afrique. L'accent est mis sur la sécurité alimentaire et le développement durable de l'agriculture du continent d'ici 2050. En outre, il a pour but d'optimiser les synergies entre les capacités d'action et les instruments financiers de l'AFD, de PROPARCO, d'INNOVX et d'autres partenaires de la plateforme.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre du programme de la Plateforme Agri-Finance, lancée par INNOVX en octobre 2023 et soutenue par la Société Financière Internationale (IFC) et le Groupe OCP. La plateforme cherche à structurer et développer des chaînes de valeur agricoles durables en Afrique, en mobilisant 800 millions de dollars d'ici 2030 à travers divers instruments financiers.

Elle prévoit notamment le soutien technique et financier de 60 opérations d'incubation et de financement pour renforcer les chaînes de valeur agroalimentaires, offrir des formations professionnelles, créer des emplois durables et augmenter les revenus des populations agricoles.

Le Directeur Général de l'AFD, Rémy Rioux, a rappelé que «cet accord vise à accélérer la nécessaire transformation des systèmes agricoles africains pour les rendre plus performants, améliorer les rendements et réduire les pertes alimentaires notamment, afin de contribuer à notre objectif commun de sécurité alimentaire du continent africain». Il a également déclaré que «l’ambition de la plateforme Agri-Finance que nous rejoignons est aussi de créer des opportunités pour les petits producteurs et les travailleurs agricoles, en particulier les femmes et les jeunes, en augmentant leurs revenus et en répartissant de manière plus équitable la valeur créée entre les différents acteurs des chaines de valeurs agroalimentaires».

De son côté, Youssef El Bari, CEO d'INNOVX, a exprimé que ce partenariat stratégique reflète un engagement commun pour une agriculture durable et résiliente, essentielle à la sécurité alimentaire en Afrique, avant d'ajouter que la plateforme Agri-Finance soutient des projets concrets qui matérialisent cette vision.