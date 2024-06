Agadir : Cinq individus agressent un sans-abri à l'arme blanche

Dans l'après-midi du samedi 22 juin, la police d'Agadir, en collaboration avec la Direction Générale de la Surveillance Nationale du Territoire (DGST), a arrêté cinq individus, âgés de 28 à 30 ans, ayant des antécédents judiciaires. L'un des suspects était déjà recherché au sein du royaume pour une affaire liée au trafic de drogue.

Ces arrestations font suite à la diffusion d'une vidéo où l'on voit ce même groupe de personnes agresser physiquement un homme avec une arme blanche. Largement partagée sur les réseaux sociaux, grâce à cette vidéo la police a rapidement pu identifier et arrêter les suspects.

A Agadir, la police vient d'arrêter 5 individus qui ont été filmés par des usagers du téléphérique alors qu'ils étaient en train de dépouiller un SDF.

Souhaitons leur des codétenus tout aussi 7eggaras qu'ils ne l'ont été. pic.twitter.com/rcOxLJq2g1 — usain (@us_ain) June 23, 2024



La victime de l'agression, une personne sans-abri, souffrant de troubles mentaux, a été légèrement blessée. Elle a été transportée dans un hôpital local afin d'y recevoir les soins nécessaires. Plus tard, l'individu a été admis dans un établissement spécialisé pour un traitement plus approfondi.



De leur côté, les cinq individus ont été placés en garde à vue, en attendant l'information judiciaire menée sous la direction du parquet compétent. L'enquête vise à éclaircir les circonstances et le contexte de l'agression.