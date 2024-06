Cinéma : Le Festival international du film de l’environnement de Chefchaouen est de retour

La Perle bleue se réanime cette fin de semaine ! La 13e édition du Festival international du film de l’environnement de Chefchaouen se tiendra du 26 au 29 juin 2024. Le thème de cette année est «Cinéma vert pour un climat sain et durable», avec 26 participants d’une variété de pays, selon l'Association Talassemtane pour l'environnement et le développement, organisatrice de l'événement.

La vocation première de ce festival reste la sensibilisation du grand public aux défis environnementaux mondiaux. Aussi, il est question de promouvoir des solutions durables pour protéger la planète par le biais du cinéma. Des projections de films, conférences, masterclass et rencontres avec des experts en cinéma et environnement sont d'ailleurs au programme.

Ce dernier prévoit aussi la diffusion de 4 longs métrages professionnels, 8 courts métrages professionnels, 8 courts métrages amateurs et 6 films pour la compétition des établissements scolaires de différents pays : Maroc, France, Allemagne, Mexique, Etats-Unis, Chine, Corée, Singapour, Italie, Pakistan, Inde, Irlande, Canada, Afrique du Sud, Sultanat d'Oman, Espagne, Royaume-Uni et Australie.

Plusieurs prix seront décernés, tel que le Grand Prix du meilleur documentaire, le prix du meilleur court-métrage sur l’environnement ou même le prix du meilleur film d’animation. Un prix spécial WWF Maroc est également prévu, tandis qu'un autre sera attribué au meilleur long métrage traitant sur le thème du plastique.

Dans le festival, il y aura deux jurys. D’une part, le premier est celui de la compétition internationale des longs et courts métrages professionnels, présidé par Merieme Addou, productrice et réalisatrice marocaine. D’autre part, le deuxième jury est celui de la compétition internationale des films amateurs et des films des établissements scolaires. Il est présidé par Wijdan Al-Oqab, présidente du secrétariat général de l'environnement et du développement durable à l’union générale des producteurs arabes du Koweït.