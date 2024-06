Maroc : La cartographie des plages, ports de plaisance et du lac labellisés Pavillon bleu 2024

Cet été, le label Pavillon bleu au Maroc inclut 27 plages déjà labellisées en 2023, quatre ports de plaisance et un lac de montagne, Aguelmam Azigza dans le parc national de Khénifra, ce qui est une première. Le Maroc se classe 18e sur 43 pays de l’hémisphère Nord observés par l’écolabel. Il est aussi le pays arabe comptant le plus de Pavillons bleus et le deuxième au niveau de l’Afrique.

Entre une falaise et une forêt de cèdres de l’Atlas plusieurs fois centenaires, Aguelmam Azigza constitue un véritable «lac vert» et une perle sauvage du Moyen Atlas. «Pour accompagner la fréquentation de ce lieu très populaire à Khénifra et sa région, les Collectivités territoriales et les autorités locales ont choisi de l’aménager : routes d’accès, bâtiments de service, espace de campement, sanitaires, etc». Ce projet a ainsi été soutenu par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, en lui attribuant le label Pavillon bleu, indique un communiqué.

Quatrième à hisser le Pavillon bleu, après Saïdia en 2018, Est Marina Smir en 2022 et Al Hoceïma en 2023, Tanja Marina Bay est devenu le plus grand port de plaisance du Maroc, avec 1 400 anneaux. En 2024, 49 plages ont candidaté pour le label, basé sur quatre critères : «la qualité des eaux de baignade, l’information et la sensibilisation à l’environnement, l’hygiène et la sécurité, l’aménagement et la gestion». Dans ce sens, «des contrôles inopinés sont effectués pendant la saison estivale pour vérifier le respect de ces critères par les sites labélisés».

La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement rappelle que les plages labélisées sont toutes incluses au programme Plages propres, qui regroupe «plus d’une centaine de plages, principalement les plus fréquentées du pays». Dans le cadre de cette dynamique, «66 collectivités locales, appuyées par leur tutelle, la Direction générale des collectivités territoriales, toutes les administrations concernées par la gestion du littoral, 26 partenaires économiques et plus d’une centaine d’associations locales se mobiliseront pendant près de trois mois pour sensibiliser et éduquer les estivants, veiller à la qualité des eaux de baignade et du sable, équiper les plages, assurer la sécurité et la couverture sanitaires, et faire respecter l’ordre et les règlements», ajoute le communiqué.

La pollution des océans et des plages étant une préoccupation majeure, l’opération bharblaplastic est déployée par la Fondation, depuis 2019. Il s’agit de «sensibiliser massivement les estivants à la pollution par les plastiques, à collecter les déchets sur les plages et à les recycler». La cinquième édition est prévue cet été, avec la participation des plages labellisées. L’initiative est intégrée à la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, dont la Fondation est partie prenante.