Portugal : Le Maroc invité d’honneur du festival MED à Loulé

Le Festival MED organisé à Loulé (Portugal) arrive à grands pas, et le Maroc est l’invité d’honneur de cette 20e édition. Prévu du 27 au 30 juin 2024, cet événement musical sera un point de rencontre de plusieurs cultures de différents pays à travers des concerts des expositions d’artisanat, ainsi que des spectacles de danse et de théâtre de rue. L’occasion sera de mettre en valeur les différents aspects de la culture marocaine, ses composantes, tout en célébrant la richesse de sa gastronomie et de son artisanat.

A cet effet, plusieurs expositions, projections et concerts marocains auront lieu dans cette ville historique. Le spectacle d’ouverture sera l’œuvre de l’Orchestre Andalous de Tétouan, le 26 juin. Au programme également, une projection du film «Les Chevaux de dieu» du réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch, en plus d’un concert des artistes Widad Mjama et Khalil Epi, le 27 juin. Le lendemain, les festivaliers auront rendez-vous avec la chanteuse marocaine Oum, entre plusieurs autres prestations.

La présence de tous ces artistes marocains dans cette édition permettra une immersion dans les rythmes musicaux du Maroc. Depuis la première édition du Festival MED, le pays est d’ailleurs très présent en raison de ses caractéristiques méditerranéennes, qui le rapproche de la thématique de cet événement. «Le Maroc est un pays si proche de nous mais, au-delà des frontières géographiques, il y a encore beaucoup à explorer d’un point de vue culturel et c’est l’un des objectifs du Festival MED» ont précédemment souligné les organisateurs du festival.

Le Festival MED de Loulé est un événement musical de premier plan, qui s’est imposé sur la scène culturelle européenne grâce à son identité unique. Celle-ci mêle musiques du monde, couleurs, saveurs et arômes, reflétant la diversité culturelle qui caractérise ce rendez-vous.