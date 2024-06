Maroc - France : Nouveau dispositif facilitant les demandes de visa pour les alumni

L'Ambassade de France au Maroc a instauré un nouveau dispositif pour les diplômés marocains de l’enseignement supérieur français, facilitant les démarches de demande de visa pour la France. Ce programme s’adresse aux détenteurs de diplômes de niveau master ou doctorat, inscrits sur la plateforme France Alumni Maroc. Les ingénieurs sont également les bienvenus.

Avec ce dispositif, les diplômés bénéficient d’un accès facilité aux rendez-vous de visa et d’une instruction de leur demande dans des créneaux réservés. Les demandes sont traitées conformément à la réglementation Schengen.

Bien que le visa ne soit pas délivré automatiquement, un dossier complet permet généralement d’obtenir un visa de circulation valable de un à cinq ans. Celui-ci permet non seulement d’entrer en France, mais aussi de circuler librement dans l’Union Européenne.

Les diplômés doivent suivre trois étapes prédéfinies, en commençant par s’inscrire sur le site France Alumni Maroc, puis effectuer leur demande via le portail France Visa et enfin déposer leur dossier au centre TLS.



Pour rappel, plus de 300 000 demandes de ressortissants marocains ont été enregistrées en 2023, positionnant le Maroc en tête des requêtes de visa pour la France, selon les dernières statistiques de SchengenVisaInfo.