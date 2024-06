Accords d’Abraham : Les pays arabes réduisent leurs commandes d’armes israéliennes

Le ministère israélien de la Défense s’est félicité, lundi 17 juin, du «nouveau record réalisé, pour la troisième année consécutive, par les ventes d’armes israéliennes en 2023». La valeur des exportations a atteint 13 milliards de dollars l’année dernière contre 12,5 MM$ en 2022 et 11,4 MM$ en 2021. Entre 2018 et 2020, ce chiffre oscillait entre 7,5 et 8,5 MM$, indiquent des médias hébreux.

En 2023, les commandes des pays arabes signataires des Accords d’Abraham (Maroc, Emirats arabes unies et Bahreïn) n’ont pas suivi cette tendance haussière, enregistrant une forte chute. Elles n’ont représenté que «3% du total des ventes d’armes» israeliennes à l'étranger, contre 24% en 2022.

Une baisse qui interpelle alors que l’armée israélienne a lancé, depuis le 7 octobre 2023, une guerre sur Gaza. En 2021, soit une année après l’officialisation de la normalisation des relations de Rabat, Abou Dhabi et Manama avec Tel-Aviv, les commandes des trois pays arabes représentaient 7% de l’ensemble des exportations israéliennes.

Dans son commentaire sur ces chiffres, le ministère de la Défense ne s’est pas focalisé sur la baisse enregistrée par les clients arabes, préférant mettre en valeur la hausse des contrats conclus en 2023. «Même si nos industries de défense sont engagées dans l'effort de guerre, elles continuent de signer des accords d'exportation de plus en plus importants», rapportent les mêmes sources.