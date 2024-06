Espagne : Fernando Grande-Marlaska met en avant la coordination pour la réussite de l’OPE

Alors que l’Opération passage du Détroit (OPE) a connu un pic des voyageurs durant ses trois premiers jours, cumulant près de 50 000 passagers, le ministre espagnol de l’Intérieur a salué l’«excellente coordination» ayant permis le bon déroulement de cette traversée, accompagnée par l’Opération Marhaba au Maroc. En visite ce lundi aux installations portuaires d’Algésiras, l’un des points principaux du dispositif conjoint, Fernando Grande-Marlaska a souligné qu’en direction du Maroc, «les mouvements de personnes et de véhicules ont augmenté ce week-end de 90 et 120% par rapport à 2023». Ce flux a en effet été enregistré à la veille de l’Aïd al-Adha, une occasion où nombre de familles résidentes à l’étranger ont choisi d’anticiper leur séjour estival au pays d’origine.

A lui seul, le port de Cadix aura compté le trafic de passagers (38 800) et de véhicules (13 000) le plus élevé des sept zones portuaires incluses à l’OPE, au cours des quatre premiers jours de l’opération qui dure jusqu’au 15 septembre 2024. Dans ce sens, le ministère espagnol de l’Intérieur indique que depuis le début de l’OPE à dimanche, il y a déjà eu 292 mouvements de navires pour un total de 62 600 passagers et plus de 18 400 véhicules.

Selon le ministre, les prévisions indiquent que le nombre de véhicules et de passagers augmentera, à la fin de l’opération, respectivement de 6 et 4% par rapport à 2023, ayant totalisé une traversée de 3,2 millions de personnes et de 775 000 véhicules. Globalement, le port d’Algésiras reste celui qui compte le flux le plus élevé des sept zones portuaires impliquées dans l’OPE pendant la période estivale (Alicante, Almería, Málaga, Motril, Tarifa et Valence).

Le ministère indique qu’Algésiras a d’ailleurs enregistré 226 rotations de navires, soit 77% du total des sept ports, pour un équivalent de 38 816 passagers (62% des voyageurs) et de 13 075 véhicules (71%).

Dans ce contexte, la visite de Grande-Marlaska s’est terminée par une rencontre avec le consul général du Maroc à Algésiras, ainsi que le représentant de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, qui apporte son soutien aux citoyens marocains lors de leur traversée estivale via le détroit de Gibraltar.