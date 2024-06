France : Un maire et ses habitants déjouent un attentat lors des célébrations de l'Aïd al-Adha

Le maire PCF (parti communiste français), Denis Öztorun, et des habitants de Bonneuil-sur-Marne ont neutralisé un homme armé lors des célébrations de l'Aïd, ce dimanche 16 juin, dans un gymnase de la ville. Environ 2.000 personnes de confession musulmane, comprenant des hommes, des femmes et des enfants, étaient présentes sur les lieux, revèle le journal l'Humanité.

La tentative d'attentat s'est produite dans la matinée. L'homme armé s'est introduit parmi la foule, mais grâce à la réactivité du maire et au «sang-froid» de plusieurs citoyens, il a été maîtrisé avant de causer de graves dommages. Deux personnes ont été légèrement blessées lors de l'intervention.

L'individu a ensuite été remis à la police. Denis Öztorun a publié sur X un communiqué appelant à « éviter toutes spéculations malsaines» jusqu'à ce que l'enquête révèle le mobile de l'intrus. Il a également exhorté les habitants à «rester unis pour faire prévaloir les valeurs de fraternité, de solidarité et de paix». Une unité psychologique a d'ailleurs été mobilisée pour apporter un soutien aux personnes impactées par cette attaque.

Communiqué du maire de Bonneuil, Denis Öztorun pic.twitter.com/0PeSlzqRu3 — Ville de Bonneuil (@bonneuil94) June 16, 2024

Le même jour, un autre attentat a eu lieu devant la mosquée de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Deux coups de feu ont blessé une personne à la jambe. Le tireur est toujours en fuite et les autorités enquêtent sur une «tentative d’homicide volontaire».

Dans un contexte électoral particulièrement délétère en France, avec la montée de l'extrême droite, inquiète profondément. Le Rassemblement National qui a obtenu 31,5 % des voix au premier tour des élections européennes, le dimanche 9 juin, marque une avancée significative dans la perspective des législatives anticipées le 30 juin et le 7 juillet. Cette situation a engendré des manifestations nationales et une mobilisation massive pour contrer l'extrême droite, ainsi qu'une recrudescence de la violence et des actions de mouvements d'ultradroite.