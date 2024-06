Maroc : Une entreprise turque de papier ménager rachète Jeesr Industrie

Eczacıbaşı Consumer Products (ECP) franchit une nouvelle étape au Maroc avec l'acquisition de Jeesr Industries, principal fabricant de papier ménager du pays, annonce un communiqué de presse. Présent au Maroc depuis 2022, le groupe turc est célèbre pour ses marques Selpak et Solo.

L'intégration des installations de Jeesr Industries permettra d’augmenter la capacité de production et de répondre à la demande croissante de papier hygiénique, d’essuie-tout et de mouchoirs en papier, précise Bülent Kozlu, PDG de Eczacıbaşı Consumer Products.

Fondée en 2011, Jeesr Industries est effectivement reconnue pour ses marques de papier comme Pandoo, Sany, et Dalaa by Wooly. Enregistrant une capacité de production annuelle de 30 000 tonnes, cette acquisition est stratégique pour ECP. Bülent Eczacıbaşı, président du groupe, a déclaré dans un communiqué de presse : «Notre acquisition de Jeesr Industries démontre notre forte croyance dans l'économie marocaine.»

«Avec sa population de 38 millions et son économie stable, le Maroc est l'un des pays les plus prometteurs d'Afrique et du Moyen-Orient. Nous y avons enregistré une demande croissante pour l'innovation et la qualité», a ajouté Bülent Kozlu.

Abdallah Badaa, Président-Fondateur de Jeesr Industries, a d'ailleurs précisé qu'«Eczacıbaşı Consumer Products, leader et innovateur sur son marché domestique, contribue désormais au développement du secteur marocain du papier ménager».