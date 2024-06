Marrakech : Investissement d'environ 3 MMDH (2014-2023) par la RADEEMA

La Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Électricité de Marrakech (RADEEMA) a investi près de 3 milliards de dirhams entre 2014 et 2023, dont plus de 360 millions de dirhams en 2023.

Ces chiffres ont été révélés lors du Conseil d'Administration de la RADEEMA, tenu ce jeudi 13 juin à Marrakech en présence du wali de la région Marrakech-Safi, Farid Chourak. La Directrice générale de la RADEEMA, Nadia El Hilali, a présenté les réalisations de 2023, incluant des investissements significatifs dans l'infrastructure d'eau, d'électricité, et d'assainissement liquide, pour un montant dépassant 300 millions de dirhams.

Le Conseil a approuvé les comptes de l'exercice 2023, certifiés sans réserves par le Commissaire aux comptes, et a noté l'amélioration des indicateurs de performance technique, financière, commerciale et de gestion. Il a également souligné les efforts de la RADEEMA face à la crise hydrique dans la région Marrakech-Safi et les mesures prises après le séisme d'Al Haouz pour rétablir l'alimentation en eau et électricité des populations sinistrées.

Par la suite, Farid Chourak a annoncé un Comité Stratégique Local de l'Eau, visant à renforcer la sécurisation de l'alimentation en eau potable de Marrakech d'ici 2030. La RADEEMA a d'ailleurs réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 75 000 tonnes et valorisé les boues d'épuration dans le secteur du bâtiment. Depuis 2012, elle a mobilisé plus de 32 millions de m³ de ressources non conventionnelles pour l'irrigation et l'usage industriel.

La RADEEMA a progressé dans la dématérialisation et la digitalisation des procédures, avec la plateforme ROKHAS - Réseaux pour les promoteurs immobiliers et un Chat Bot pour un accès rapide aux informations commerciales. En matière de certifications, elle a maintenu ses accréditations NM ISO et obtenu en 2023 la certification ISO 37001 pour la lutte contre la corruption.

Après le séisme d'Al Haouz, la RADEEMA a diagnostiqué environ 1.200 douars et campements pour rétablir les services essentiels, mobilisant des équipes dans les provinces d'Al Haouz et de Chichaoua.