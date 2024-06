Casablanca : Un prisonnier s'évade d'un hôpital

La police judiciaire de Casablanca a lancé, dans la soirée du jeudi 13 juin, une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'évasion d'un détenu condamné pour vol aggravé, survenue alors qu'il était sous surveillance médicale à l'hôpital. Les enquêteurs recherchent également à identifier toute personne ayant pu faciliter cette évasion.

En effet, d'après les premières observations, le détenu aurait exploité une faille de sécurité avec l'aide présumée de plusieurs complices pour s'évader. Il s'est rendu peu de temps après son évasion.

Les investigations actuelles s'attachent à évaluer l'implication du détenu, de son épouse (suspectée d'avoir soudoyé des gardiens pour qu'ils négligent leurs devoirs), d'un garde privé, d'un policier et d'un membre du corps d'intervention léger. Tous sont soupçonnés d'actes ou d'omissions ayant favorisé l'évasion.

Le parquet a ordonné la prise des mesures de précaution nécessaires à l'encontre du détenu, de son épouse et des autres suspects. L'enquête a pour but d'élucider tous les aspects de cette affaire, d'établir les responsabilités de chacun et d'engager les procédures judiciaires appropriées.