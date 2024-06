Maroc : Lancement d'une campagne de recrutement par Emirats, une centaine d'emplois à la clé

Emirates, la plus grande compagnie aérienne internationale au monde, a annoncé ce mardi 11 juin à Casablanca, le lancement de sa campagne de recrutement pour rejoindre son équipe multinationale de personnel de cabine.

Des journées dédiées aux entretiens sont prévues dans plusieurs villes marocaines à partir d'aujourd'hui jusqu'au 22 juin prochain. Ces événements se dérouleront à Casablanca (11 et 24 juin), Rabat (13 juin), Fès (15 juin), Tanger (20 juin) et Marrakech (22 juin). Pour postuler, les candidats doivent soumettre une candidature en ligne.

La sécurité, qui constitue une priorité pour Emirates, devra être gérée efficacement par les candidats retenus. Ces derniers bénéficieront d’une formation de classe mondiale dans les installations ultramodernes de la compagnie à Dubaï.

Khalfan Al Salami, le Directeur Général d'Emirates au Maroc, a déclaré que «les candidats marocains retenus bénéficieront d'un parcours de carrière enrichissant au cours duquel ils acquerront non seulement des compétences sociales et de vie, mais auront également l'opportunité de passer du niveau d'entrée à des postes plus élevés, sur la base de leurs performances et de leurs évaluations.».

Le personnel de cabine, basé à Dubaï, bénéficie d’un package attractif incluant un salaire non imposable, un logement fourni par l’entreprise, un transport aller-retour pour le travail, une couverture médicale et des réductions sur les achats et activités de loisirs à Dubaï.

L'équipage regroupe au total 140 nationalités, à l'image de sa clientèle et de ses opérations internationales. La compagnie exploite une flotte moderne de plus de 260 avions et dessert plus de 135 villes sur six continents. Actuellement, Emirates compte plus de 22 000 membres d’équipage de cabine, dont plus de 820 sont originaires du Maroc.

Le réseau mondial croissant d’Emirates offre également de nombreux avantages en terme de voyage. Le personnel de cabine qui bénéficie lui-même de billets d’avion à prix réduits, a la possibilité d'en faire profiter sa famille et ses amis, couvrant l’ensemble du réseau de la compagnie aérienne.