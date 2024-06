Benguerir : Accueil de la réunion de printemps du Forum de Paris sur la Paix par l'UMGP

L'Université Mohammed VI Polytechnique (UMGP) à Benguerir, a accueilli ce lundi 10 juin, la réunion de printemps du Forum de Paris sur la Paix. Hicham El Habti, président de l'UM6P, a souligné l'engagement de l'université à relever les défis africains en matière d'agriculture, de climat, d'énergie et de démographie, précise un communiqué de presse.

Cet événement a réuni plus de 300 leaders mondiaux, parmi lesquels Nadia Fettah, ministre de l'Economie et des Finances du Maroc, Ángel Gurría, ancien secrétaire général de l'OCDE, Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, Kandeh Yumkella, ancien directeur général de l'ONUDI, Hailemariam Dessalegn, ancien premier ministre de l'Ethiopie, Ibrahim Mayaki, ancien premier ministre du Niger, Najar Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Education nationale de la France, Magda Robalo, ancienne ministre de la santé de la Guinée-Bissau et enfin, Rémy Rioux, directeur général de l'Agence française de développement (AFD).

La rencontre visait à lancer de nouvelles initiatives mondiales pour transformer l'Afrique en superpuissance agricole et assurer une gestion responsable des minéraux nécessaires à la transition verte. Les discussions ont abordé les impacts du changement climatique, de la pandémie du COVID-19 et des tensions géopolitiques, qui ont exacerbé les inégalités entre les pays riches et pauvres.

Pour aborder chacune de ces thématiques, plusieurs sessions ont été organisées, soulignant l'importance de favoriser des «transitions justes» pour une gouvernance verte et inclusive. La première visait à répondre aux besoins des pays en développement tout en réduisant la pauvreté, la deuxième à renforcer la résilience de l'agriculture face au changement climatique et aux besoins démographiques, et la dernière, à tirer des leçons de la distribution inégale des vaccins COVID pour assurer un partage équitable des bénéfices dans les futurs traités sur les pandémies.

Justin Vaïsse, directeur général du Forum de Paris sur la Paix, a insisté sur la nécessité d'inclure les perspectives du Sud dans les discussions mondiales. « Il n'y aura pas de transition énergétique ou agroalimentaire mondiale si le Nord ne prend pas en compte les points de vue et les intérêts du Sud », affirme t-il, avant d’ajouter «Je ne vois pas de meilleur endroit pour accueillir un rassemblement axé sur la coopération Nord-Sud que le Maroc, une nation au carrefour entre l'Afrique, le monde arabe et l'espace méditerranéen. ».

À l’occasion de cet évènement, Bertrand Piccard, explorateur et fondateur de la Fondation Solar Impulse, a présenté son projet Climate Impulse, le premier tour du monde en avion à hydrogène, prévu pour 2028, en partenariat avec l'OCP.

Le Forum de Paris sur la Paix a également lancé l'Agricultural Transitions Lab for African Solutions (ATLAS), une plateforme de dialogue et de collaboration pour transformer durablement l'agriculture africaine. De plus, un Conseil mondial pour les minéraux de transition responsables a été fondé pour assurer une utilisation responsable des matériaux nécessaires à la transition énergétique.

Enfin, en partenariat avec le Sommet «Nutrition for Growth» prévu en mars 2025, le Forum a formé un groupe d'experts et une plateforme de dialogue avec le secteur privé pour lutter contre la malnutrition.

Depuis sa création en 2018, le Forum de Paris sur la Paix s'efforce de trouver des solutions de gouvernance mondiale en réunissant États et acteurs non-étatiques pour relever les défis globaux.