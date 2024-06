Élections européennes 2024 : analyse des résultats au Maroc

Ce dimanche 9 juin, à l’occasion des élections européennes, les Français vivant au Maroc étaient invités à se rendre aux urnes afin de voter pour leurs futurs eurodéputés représentants leur pays au Parlement européen.

Avec 41.274 inscrits au Maroc sur les listes électorales, le taux de participation est particulièrement faible, avec une abstention de 76,75%. Les taux d'abstention les plus élevés sont observés à Fès et Casablanca, atteignant respectivement 83,44% et 81,97%. À l'inverse, Rabat et Agadir affichent les taux d'abstention relativement plus faibles, avec 73,09% et 74,61%.

Cette tendance contraste avec celle des Français résidant en France, où le taux de participation aux élections européennes de 2024 a atteint 51,49%, un record depuis 30 ans, selon le ministère de l'Intérieur français. Dans l'Union européenne, le taux de participation est de 51%, en hausse par rapport aux scrutins précédents.

Ainsi, sur un total de 8.765 votants, le parti de La France Insoumise (LFI) arrive largement en tête avec 3.350 voix (44%). Le Parti Socialiste (PS) se place en deuxième position, comptabilisant 1.275 électeurs (15%), suivi de près par Renaissance (RE), avec 1.110 votants (11%), puis par le Rassemblement national (RN) avec 865 votants (7%). Les partis Reconquête avec 532 électeurs (6%), Les Républicains comptabilisant 508 votants (5%), les Écologistes avec 478 suffragants sont très proches.

Dans la capitale économique, Casablanca, avec un total de 3 492 votants, les partis de gauche dominent. La France Insoumise récolte 1 532 voix et le Parti Socialiste 525 voix. Les partis de droite et d'extrême droite cumulent 1 019 voix, soit environ un tiers des suffrages.

À Rabat, la capitale administrative, la gauche est également prédominante avec LFI obtenant 974 voix et le PS 353 voix. Le parti écologiste enregistre un record de 194 voix, indiquant une sensibilité aux enjeux environnementaux dans cette circonscription.

Marrakech et Agadir se distinguent par une dominance des votes en faveur du Rassemblement National, avec respectivement 223 et 208 voix. À Agadir, un quart des électeurs (925 votants au total) a voté pour le parti de Jordan Bardella, ce qui peut indiquer une population plus conservatrice et préoccupée par les questions d’immigration et de sécurité. Le RN qui avait déjà dominé aux élections législatives de 2022, a simplement confirmé sa percée.

À Fès et Tanger, LFI prend le dessus avec respectivement 200 et 234 voix, tandis que le RN obtient seulement 24 et 21 voix. Près de la moitié des électeurs dans ces villes ont voté à gauche, ce qui montre une forte tendance progressiste.