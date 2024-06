Rabat : Conférence internationale dédiée à la protection des enfants en ligne

Sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, une conférence dédiée à la protection des enfants en ligne, se tiendra les 10 et 11 juin prochains, à la Bibliothèque Nationale de Rabat. Cet événement, organisé par le Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d’Innovation (CMRPI), en collaboration avec l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE), l’Ambassade de Belgique au Maroc, et Enabel, l’Agence belge de développement, bénéficie du soutien du Conseil de l’Europe.

Face à l'expansion rapide d'Internet, les enfants sont confrontés à divers dangers en ligne, notamment la cyberviolence, le cyberharcèlement et diverses formes d’exploitation, comme le rappelait notamment Fatiha Harouch, présidente de l'association ANIR, lors d'une interview accordée à Yabiladi.

La conférence vise ainsi à promouvoir une coopération renforcée entre les institutions, les ONG et les entreprises technologiques, l’objectif étant de discuter des stratégies efficaces pour assurer une meilleure protection des enfants en ligne.

L’évènement mettra en avant les services et ressources du portail national de signalement Espace Maroc Cyberconfiance (EMC-Helpline). Elle présentera également les meilleures pratiques des lignes d'assistance internationales, à savoir E-enfance en France, Bee Secure au Luxembourg et Child Focus en Belgique. Ces initiatives sont nécessaires pour aider les enfants à naviguer en toute sécurité sur le net, comprendre les risques et savoir où trouver de l’aide.

C’est pourquoi, cette conférence constitue un moment fort de mobilisation et d'échange pour tous les acteurs concernés par la thématique de la protection des enfants en ligne, précise un communiqué de presse. Un atelier de renforcement des capacités des ONG sera notamment planifié pour améliorer les compétences des organisations engagées dans cette lutte.