Musique : French Montana célèbre ses racines marocaines dans son dernier clip "Casino Life"

French Montana, le rappeur américano-marocain, a dévoilé, mercredi 5 juin, son dernier clip vidéo pour sa chanson «Casino Life», entièrement tourné au Royaume. Né et élevé au Maroc, French Montana a choisi de mettre en avant ses racines culturelles à travers ce projet, offrant des images impressionnantes de Dar Al-Dabagh à Fès.

Dans cette vidéo, French Montana arbore fièrement le maillot de l'équipe nationale marocaine, symbolisant son lien étroit avec son pays d'origine. Les paroles de sa dernière sortie musicale reflètent d'ailleurs cet attachement, comme en témoigne la ligne «Hit your taco with scat, put Morocco on the map».

En dehors de sa musique, French Montana montre également son engagement envers le Maroc à travers des actions concrètes. Lors d'un concert à guichets fermés à Casablanca, il a généreusement décidé de verser l'intégralité des bénéfices aux victimes du tremblement de terre d'Al Haouz.