Elections européennes : Vox veut ériger un mur entre l’Espagne et le Maroc

En Espagne, Vox tient toujours à son projet de construire un mur en béton armé devant séparer Ceuta et Melilla du reste du Maroc. La formation a exhumé sa vieille proposition pour l’inscrire dans son programme électoral pour les élections européennes du 9 juin.

«Renforcez nos frontières. Eriger un mur infranchissable à Ceuta et Melilla. Doter la police et les forces armées de tous les moyens matériels et humains afin qu’elles protègent nos frontières avec une totale efficacité», recommande Vox. Le parti présidé par le député Santiago Abascal souhaite «exiger du Maroc de reconnaitre et respecter pleinement la souveraineté espagnole sur Ceuta et Melilla».

Vox a également demandé la «fermeture des mosquées fondamentalistes, expulser les imams qui propagent le fondamentalisme, le mépris des femmes ou le djihad» et «l’interdiction de l’enseignement de l’Islam dans l'école publique».

Les différentes enquêtes d’opinons réalisées en Espagne, depuis le début de la campagne des élections européennes, sont unanimes ; elles placent Vox à la troisième place (entre 7 et 10 eurodéputés) derrière le PSOE et le Parti Populaire.