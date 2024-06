Football : RedOne désigné compositeur du nouvel hymne des Merengue

Pour la seconde fois, Florentino Pérez, président du Real Madrid, a chargé le célèbre auteur-compositeur marocain RedOne de produire le nouvel hymne des Merengue. L’artiste a officiellement annoncé la nouvelle, ce mardi 4 juin, via son compte Instagram, exprimant sa gratitude : «Merci président Florentino Pérez (le meilleur président de tous les temps) d’avoir cru en moi et de m’avoir donné la chance de faire partie de l’histoire du Real Madrid ! En créant le thème “El Madridismo” pour le Club de ma vie, le Real Madrid (...) Remerciements particuliers à Jose Angel Sanchez Carlos Osorio et George Mendes. »

En 2017, après la victoire du Real Madrid, lors de leur dixième Ligue des champions, il avait déjà produit «Canción de la Décima», qui, par la suite, était devenue l'hymne moderne du club.

Par ailleurs, le producteur n'est pas étranger au monde du football. En 2006, il a fait ses débuts dans la musique de football avec «Bamboo», désignée chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA. Plus récemment, il a été nommé directeur exécutif du divertissement de la FIFA et a produit deux chansons officielles pour la Coupe du Monde 2022, «Haya Haya» et «Arhbo». Enfin, il a composé «Dirou Niya», un chant spécialement dédié aux supporters marocains.