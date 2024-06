Air Arabia Maroc : lancement de nouvelles lignes aériennes vers l'Europe, dès le 12 juin

Air Arabia lance de nouvelles lignes aériennes pour l’été 2024, depuis les aéroports de Tanger et Oujda, à destination de plusieurs villes en Europe, précise un communiqué de presse.



Dès la semaine prochaine, le mercredi 12 juin, la compagnie proposera des vols au départ de Tanger à destination de Majorque (Espagne), le mercredi et le samedi.

Elle offrira également, à partir du 20 juin, des vols depuis Oujda à destination de Lyon (France), le jeudi et le dimanche, mais aussi à destination de Barcelone (Espagne), le lundi, jeudi et samedi. Enfin, à compter du 21 juin, la ligne s’étendra vers Charleroi (Belgique), deux fois par semaine, le mardi et le vendredi.

Le 12 juin :



Départ vers Majorque

Tanger - Majorque : 23h00 – 01h35 (mercredi)

Tanger - Majorque : 22h45 – 01h20 (samedi)

Retour vers Tanger

Majorque - Tanger : 02h25 – 03h10 (jeudi)

Majorque - Tanger : 02h10 – 02h55 (dimanche)

Le 20 juin :



Départ vers Lyon

Oujda - Lyon : 07h05 – 10h25 (jeudi)

Oujda - Lyon : 17h35 – 20h55 (dimanche)

Retour vers Oujda

Lyon - Oujda : 11h15 – 12h40 (jeudi)

Lyon - Oujda : 21h45 – 23h10 (dimanche)





Départ vers Barcelone

Oujda - Barcelone : 23h30 – 02h10 (lundi / jeudi)

Oujda - Barcelone : 22h35 – 01h15 (samedi)





Retour vers Oujda

Barcelone - Oujda : 03h00 – 03h50 (mardi / vendredi)

Barcelone - Oujda : 02h00 – 02h55 (dimanche)

Le 21 juin :





Départ vers Charleroi

Oujda - Charleroi : 07h30 – 11h05 (vendredi)

Oujda - Charleroi : 15h00 – 19h05 (mardi)





Retour vers Oujda