Maroc : 28 projets à 20,5 MMDH approuvés par la Commission Nationale des Investissements

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé, mardi 4 juin à Rabat, la cinquième réunion de la Commission nationale des investissements, conformément aux directives du roi Mohammed VI. Cette rencontre, la troisième de l'année 2024, fait suite à la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l'investissement depuis mars 2023, visant à renforcer le soutien à l'investissement privé et à la création d'emplois.

Lors de cette session, 27 projets ont été validés dans le cadre du dispositif principal, totalisant un investissement de près de 7,7 milliards de dirhams, dont 89% sont portés par des entreprises marocaines. Cela permettra de générer environ 7 000 emplois, dont 5 300 emplois directs et 1 700 indirects.

En outre, un projet stratégique dans le secteur de la mobilité électrique a été approuvé, avec un investissement de 12,8 milliards de dirhams, permettant de créer 17 600 emplois directs et indirects. Ces investissements concernent 19 provinces et préfectures réparties sur 7 régions du pays.

Les entreprises marocaines représentent 89% des investissements approuvés dans le cadre du dispositif principal. Les secteurs les plus bénéficiaires sont la chimie/parachimie (56%) et le tourisme (22%), suivis par l'automobile (7%) et les matériaux de construction (6%). D'autres secteurs comme l'agroalimentaire, la santé, l'aquaculture, le textile, l'aéronautique et les biotechnologies reçoivent chacun 1% des investissements.

Le secteur de l’automobile se distingue comme le principal créateur d’emplois parmi les projets approuvés par cette Commission nationale des investissements, comptant pour 30% du total. Le tourisme arrive en deuxième position avec 21%, suivi par le secteur du textile, qui contribue à hauteur de 16%.

Plusieurs ministres et responsables gouvernementaux ont participé à la réunion notamment Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’eau, Fatima Zahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, et Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, du travail et des compétences.

Étaient également présents Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire, Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des finances, chargé du budget, et Ali Seddiki, directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).