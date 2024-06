Le PJD s’accroche au contrôle des femmes dans les hôtels

L’organisation des femmes du PJD n’apprécie pas que le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, déclare illégales les demandes faites aux femmes de présenter leur acte de mariage pour accéder aux hôtels. «Ce sont des déclarations irresponsables» qui iraient dans le sens «de démanteler la société marocaine et la dépouiller de ses valeurs et de sa morale», indique le bureau exécutif des «sœurs» d’Abdelilah Benkirane dans un communiqué.

L’instance partisane a lancé un appel à «toutes les composantes de la société marocaine et à toutes les forces vives à l’intérieur et à l’extérieur du pays à s’unir davantage autour des constantes nationales fédératrices et à affronter tous ceux qui osent toucher à la sécurité sociétale des Marocains».

La réaction de l’organisation des femmes de la formation islamiste intervient cinq jours après la sortie d’Abouzaid El Mokrie El Idrissi sur le même sujet. L’ancien député du PJD a estimé que les déclarations du ministre de la Justice sont «un appel direct et une incitation au vice». Il a mis en garde contre les conséquences de l’annulation de la mesure en question, alertant sur «la propagation de maladies telles que le SIDA et l’infidélité conjugale».

El Idrissi a souligné que les déclarations d’Abdellatif Ouahbi «est un acte de soumission aux diktats de la mondialisation».