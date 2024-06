Taghazout Bay : Une destination qui accueille l’été 2024 entre musique et divertissement

Dans le cadre de ses efforts de positionnement comme une destination touristique de premier plan sur l’échiquier mondial, Taghazout Bay se prépare à une saison estivale exceptionnelle, placée sous le signe de la musique et du divertissement. Avec l’objectif d’attirer des arrivants en nombre, le site propose de multiples activités promettant une expérience unique où chacun trouvera son compte : amateurs de surf, de golf, travailleurs à distance…

Dans une déclaration à Yabiladi, le porte-parole officiel de la Société de développement et de promotion des stations balnéaires de Taghazout (SAPST) indique que le lieu a pour ambition de «satisfaire tous les goûts, en préservant l’esprit authentique de Taghazout».

Pour la saison estivale 2024, la station balnéaire prévoit ainsi «une pluralité d’activités à travers ses composantes d’animation» positionnées sport et loisirs, notamment à travers le parcours et l’académie de golf Tazegzout, en activité depuis 2015. Lors d’une conférence de presse tenue vendredi, le directeur du golf Azzedine Chabi a déclaré que pour «rationaliser l’utilisation de l’eau, le parcours est devenu dépendant à 100% de l’eau recyclée au lieu de celle potable, et ce depuis 2017».

Outre le golf, Taghazout Bay abrite l’académie de surf Tadenga, accessible gratuitement pour les enfants de la région où se trouve le site balnéaire, parmi celles et ceux qui souhaitent acquérir les bases de ce sport. Pour les amateurs de tennis, la station travaille actuellement sur le projet d’une académie dédiée, sur une superficie de 5 hectares. Par ailleurs, le lieu inclut un beach club (Calypso), ainsi qu’une discothèque (Pulse).

Aussi le centre et musée de l’Argan Targant, qui est le premier du genre, vise depuis 2022 à préserver le patrimoine naturel et culturel associé à l’arganier, tout en valorisant la production et la commercialisation du fruit et de ses produits dérivés. Le lieu soutient aussi l’activité économique des femmes de la région exerçant dans les filières de produits naturels à base d’argan, pour leur assurer un revenu stable à leurs.

Un nouveau festival voit le jour

L’été 2024 sera célébré par la station Taghazout Bay, à travers une programmation divertissante et culturelle spécialement conçue pour un large public, notamment les familles. Dans ce sens, le Festival Amazingh tiendra sa première édition du 2 au 10 août prochain, en partenariat avec l’agence Seven PM.

L’événement prend la forme d’une rencontre musicale éclectique, offrant une variété de genres présentés par des têtes d’affiche nationales et internationales (Gims, Dadju, Oum, l’orchestre Cézaria Evora, Gnawa Diffusion…). Des jeunes artistes nationaux seront également invités à célébrer cette destination, créant ainsi une fusion entre la musique internationale et les talents locaux.

Directeur du festival, Moulay Ahmed Alami l’explique : «L’idée est de proposer un festival qui restaure un peu l’identité amazighe de Taghazout, une station balnéaire qui a connu des changements significatifs au fil des années. Nous sommes fiers d’y lancer ce festival, qui se déroulera sur neuf jours, avec deux concerts programmés quotidiennement.»

Une nouvelle identité visuelle

La saison estivale de Taghazout Bay sera également marquée par le lancement d’une nouvelle identité visuelle de la station, fruit d’une réflexion sur l’esprit de Taghazout. L’idée est justement de «sublimer sa singularité et son rôle essentiel dans la préservation de l’esprit du village de pêcheurs» éponyme. Selon le porte-parole officiel de la Société de Développement et de Promotion de Taghazout Resorts (SAPST), cette nouvelle identité visuelle est inspirée des lettres Tifinagh. Il s’agit d’un hommage à la culture amazighe et une contribution au renforcement de sa position de destination touristique de premier plan.

Selon les responsables de la station Taghazout Bay, la question environnementale fait aussi partie des priorités, sur la base d’un ensemble de critères : l’amélioration de l’intégration du projet dans le paysage naturel environnant, la préservation des ressources hydriques et la réutilisation des eaux usées pour irriguer les golfs et les espaces verts, en plus d’améliorer la gestion de l’eau des piscines, recourir à des matériaux recyclés et recyclables, protéger 100 hectares d’arganiers, outre l’intégration des espèces locales pour les jardins.

Avec ces atouts, en plus de sa situation à 40 minutes de l’aéroport international Al Massira d’Agadir, Taghazout Bay se veut «une destination touristique intégrée, inclusive et éco-responsable, aménagée sur 615 hectares». Pour cela, la station balnéaire «propose un juste équilibre» entre un cadre naturel d’exception et une offre récréative. Elle se distingue notamment par ses plages étendues sur 4,5 kilomètres, en plus d’options d’hébergement variées, totalisant 4 600 lits, 7 établissements hôteliers et des installations touristiques en cours de réalisation, pour une capacité supplémentaire de 500 lits.