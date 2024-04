La Fédération Internationale de Lutte autorise la tenue du Maroc avec sa carte complète

La Fédération Internationale de Lutte a officiellement approuvé la demande de la Fédération Royale Marocaine des Luttes Associées (FRMLA) de floquer les tenues de l’équipe nationale du drapeau et de la carte marocains, lors de toutes les compétitions internationales. La décision a été annoncée lundi 22 avril dans un communiqué de la FRMLA.

Cette requête a pour objectif «de défendre les acquis et exprimer la solidarité et la synergie avec un sens collectif dans la défense du drapeau national et des fondements sacrés» du royaume, indique la même source.

L’initiative prise par la Fédération Royale Marocaine des Luttes Associées intervient en riposte au refus des autorités algériennes d’autoriser la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) de jouer, le dimanche 21 avril contre l’USM d’Alger, avec leurs maillots traditionnels ornés de la carte complète du Maroc. La Confédération africaine de football (CAF) devrait, d'ailleurs, se prononcer sur cette affaire.